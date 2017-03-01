Фото: что осталось от машины, в которой ехал Илим Карыпбеков



Генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков попал в серьезное ДТП на Южной магистрали Бишкека. По предварительным данным, Карыпбеков был за рулем, больше в машине никого не было. Ему уже провели операцию.

Напомним, в скорую тревожный сигнал о помощи пострадавшему в ДТП на пересечении улиц А. Токомбаева и Байтика Баатыра поступил в 03.12. Врачи утверждают, что он был трезв.



Позже выяснилось, что машина врезалась в столб и упала на бок. В настоящее время автомобиль Карыпбекова находится на штрафстоянке.

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