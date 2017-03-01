Фото: что осталось от машины, в которой ехал Илим Карыпбеков

Генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков попал в серьезное ДТП на Южной магистрали Бишкека. По предварительным данным, Карыпбеков был за рулем, больше в машине никого не было. Ему уже провели операцию.
Напомним, в скорую тревожный сигнал о помощи пострадавшему в ДТП на пересечении улиц А. Токомбаева и Байтика Баатыра поступил в 03.12. Врачи утверждают, что он был трезв.
Позже выяснилось, что машина врезалась в столб и упала на бок. В настоящее время автомобиль Карыпбекова находится на штрафстоянке.
URL: http://zanoza.kg/353373
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!