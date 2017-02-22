В Кара-Суу из магазина украли 50 кг мяса. Вор задержан

21 февраля в ОВД Сузакского района Джалал-Абадской области обратился 51-летний житель села Таран-Базар С.Б.. Заявитель сообщил, что неизвестные лица, разбив оконное стекло проникли в магазин, откуда похитили ювелирные украшения. По предварительным подсчетам сумма причиненного ущерба составила 105 тысяч сомов. Сотрудниками территориального отдела милиции по “горячим следам” был задержан 37-летний местный житель К.Д.
В тот же день, в ОВД Кара-Суйского района Ошской области обратился 38-летний житель села Кашкар-Кыштак А.Н.. В заявлении мужчина сообщил, что неизвестные лица проникли в магазин, от куда похитили около 45-50 мяса. Сумма ущерба составила более 18 тысяч сомов. По “горячим следам”, по подозрению в совершении кражи, сотрудники милиции задержан 30-летний местный житель И.Ш.
В настоящий момент подозреваемые переданы в следственные подразделения территориальных ОВД, проводится дальнейшее расследование.
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