В суде по делу Самакова юристы попытались уложить в дипломат $1 миллион

Ранее Таштанбеков подписал протокол, что именно Жаныш Бакиев помог с трансформацией земель, а экс-депутат парламента Карганбек Самаков передал ему $1 миллион и обещал построить дом.
По словам юристов, Таштанбеков отказался от своих показаний еще во время следствия.
«Показания даны во время вражды с сыном Карганбека Самакова. Следует особо отметить, что эти показания не нашли подтверждения в ходе судебного разбирательства», — отметили адвокаты.
Защита, ссылаясь на официальные данные, напоминает, что размер и вес одной 100-долларовой банкноты составляет:
• Длина 155,9 мм
• Ширина 66,3 мм
• Толщина 0,12–0,13 мм
• Вес 1,4 гр.
Размер и вес банковской пачки $10 тысяч по сто купюр
• Длина 155,9 мм
• Ширина 66,3 мм
• Толщина 12–13 мм
• Вес 6140 гр.
«Путем проведения эксперимента, мы со студентами-юристами попробовали поместить $1 миллион в такой же стандартный дипломат, который видно на фото с Жаныбеком Бакиевым. В этот дипломат удалось поместить всего лишь $550 тысяч. Мы также попробовали поместить в другой дипломат, размером намного больше этого. Туда поместилось $750 тысяч. Очевидна надуманность доводов следствия о передаче $1 миллиона в одном дипломате», — сказал адвокат Абая Таштанбекова.
В отношении Карганбека Самакова и других лиц 14 мая 2015 года возбудили уголовное дело о незаконной трансформации земельных участков общей площадью 262 гектара в Кара-Джигачском, Байтикском и Лебединовском айыльных округах Аламудунского района Чуйской области. Подсудимый находится под подпиской о невыезде.
Отметим, следователь ГП КР Кылычбек Арпачиев, обвиняемый в вымогательстве крупной взятки у Кубанычбека Самакова, приговорен Первомайским судом к 14 годам лишения свободы.
http://24.kg/obschestvo/45599/
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