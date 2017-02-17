Кто вошел в комиссию, которая рассматривает поведение главы ГРС Сарпашева?



Межведомственную комиссию, которая рассматривает действия главы ГРС Тайырбека Сарпашева по оформлению сделки на земельный участок по адресу: ул. Скрябина, 45, 45а, возглавил вице-премьер-министр КР Жениш Раззаков.

Кроме него, в состав комиссии вошли следующие чиновники:

- Первый заместитель председателя Антикоррупционной службы Дуйшенбек Чоткараев;



директор Центра судебного представительства КР Тимур Шамбетов;

- заместитель министра юстиции КР Улан Дооталиев;

- заместитель председателя ГСБЭП Мурат Жакыпбаев;

Представители пяти отделов аппарата правительства, среди которых - отделы обороны и безопасности, экспертизы и правопорядка, транспорта и коммуникаций.

Как сообщил Zanoza.kg сам Тайырбек Сарпашев, председатель этой комиссии дал уже задания по данному делу и началась работа.

"Я не хотел бы комментировать данную ситуацию, потому что это можно расценить как оправдание. Я выразил свою позицию, а также вопросы, которые меня тоже сильно интересуют. Например, почему Генпрокуратура так поздно заинтересовалась, почему объект не был в списке национализации и так далее", - сказал он.

Сарпашев подчеркнул, что он намерен полностью сотрудничать с комиссией, но для начала надо юридически полностью разобраться в правоте сторон.

"О политической составляющей данного вопроса, возможно, расскажу позднее", - добавил он.



Напомним, из-за перерегистрации участка, который расположен на ул. Скрябина, Генпрокуратура предложила уволить главу ГРС Тайырбека Сарпашева с должности. 13 февраля председатель Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев написал заявление о временном отстранении от должности.

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