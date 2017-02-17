Адвокат Бакиевых: Я с ними не встречалась, но вижу, что они не виновны



Сегодня, 17 февраля, в Октябрьском райсуде Бишкека продолжилось судебное разбирательство в отношении бывшего депутата парламента Карганбека Самакова, его сына Кубанычбека, экс-премьер-министра Игоря Чудинова, бывшего первого вице-премьера Искендера Айдаралиева, президента Курманбека Бакиева, его брата Жаныша Бакиева и других.

По словам госадвоката Бигилеровой, своих подзащитных она не знает и никогда их в глаза не видела.

"Я не знаю, что бы они сказали в зале суда в свое оправдание. Но как юрист я вижу, что вины Бакиевых нет и их преступление не доказано в инкриминируемом им обвинениях. Я прошу суд полностью оправдать в данном деле бывшего президента КР Курманбека Бакиева и его брата Жаныша за недоказанностью",- заключила адвокат.

Отметим, что на прошлом судебном заседание, 14 февраля, во время прений сторон гособвинение попросило для Самакова 19 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Для Чудинова, Айдаралиева и бывшего министра сельского хозяйства Арстанбека Ногоева прокуратура попросила по 11 лет заключения каждому. А для бывшего президента Курманбека Бакиева и его брата - экс-главы Службы госохраны Жаныбека - по 18 лет лишения свободы.

Сыну Карганбека Самакова Кубанычбеку попросили 18 лет тюрьмы, депутату Бишкекского горкенеша Аликбаю Сариеву - 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;

помощнику Самакова на тот момент Урмату Нурдинову - 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;

Эрнису Койчуманову - 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;

заявителю и главному свидетелю гособвинения Абаю Таштанбекову - 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима .

Напомним, Самаковым и Бакиевым предъявлено обвинение по статьям "Организация коррупции" и "Пособничество в коррупции", четырем подставным лицам предъявлено обвинение по статье 30-й части 4-303 "Соисполнительство в коррупции" Уголовного кодекса КР. Кроме того, обвинение по статье "Злоупотребление должностным положением" УК КР предъявлено экс-премьер-министру Игорю Чудинову, бывшему первому вице-премьер-министру Искендербеку Айдаралиеву и бывшему министру сельского хозяйства Арсланбеку Ногоеву, живущему в России.

URL: http://zanoza.kg/352715