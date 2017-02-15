Разборки в “местном стиле” устроили посетителям музейного комплекса “Бурана” пьяные автолюбители

Сотрудниками ОВД Чуйского района задержан местный житель, подозреваемый в хулиганстве. 9 февраля 2017 года в ОВД Чуйского района с заявлением обратился житель столицы. Заявитель просил принять меры в отношении двух парней азиатской внешности, которые в нетрезвом состоянии, из хулиганских побуждений устроили погоню на дороге и пытались выяснять отношения при помощи кулаков. Как выяснилось, неизвестные автолюбители устроили на автотрассе разборки в “местном стиле”, доказывая свою правоту. Ни для кого и раньше не было секретом “отвратительное поведение” на дорогах наших водителей.

Несколько граждан, пожелавшие осмотреть достопримечательности, направились в сторону музейного комплекса “Бурана”, расположенного за городом Токмок. Примерно в 17:30 часов, когда отдыхающие остановились на автодороге, к ним подошли двое мужчин азиатской внешности. Высказывая свои претензии по поводу того, что они снимают все вокруг, незнакомцы, находившиеся в нетрезвом состоянии, попытались отобрать видеокамеру. Не успокоившись на этом, злоумышленники устроили погоню на автомашине марки “ВАЗ-2109” черного цвета и без государственных номеров. На одном из участков дороги автомашина «ВАЗ» врезалась сзади в иномарку, был причинен ущерб. После этого незнакомцы быстро скрылись в неизвестном

направлении.

По данному факту следственным отделом Чуйского РОВД возбуждено уголовное дело по статье 234 (“хулиганство”) УК КР. В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел установлен и задержан водитель автомашины марки “ВАЗ-2109” двадцатидвухлетний Т.Д., являющийся жителем города Токмок. Задержанный был водворен в изолятор временного содержания.

Кроме этого принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию скрывающегося второго соучастника преступления.

В настоящее время расследование по данному факту продолжается.