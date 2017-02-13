По инциденту в одном из школ Московского района создана комиссия

Бишкек, “Саясат.kg”. Министерство образования и науки создало комиссию для расследования факта избиения шестиклассницы в средней школе №2 села Ак-Суу Московского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В состав комиссии вошли представители министерства, Бишкекского городского и областного отделов образования.
Комиссии поручено на месте расследовать причины отсутствия учителя на уроке в целом качество воспитательной работы в школе.
Министерство образования и науки и МВД создали рабочую группу для разработки совместного приказа об усилении профилактических мер относительно преступлений, правонарушений, насилия и жестокости в школе.
Ранее пресс-секретарь Министерства здравоохранения КР Жылдыз Айгерчинова сообщила «Азаттыку» о том, что в Московском районе Чуйской области у госпитализированной ученицы шестого класса диагностировано сотрясение мозга.
По ее словам, инцидент произошел 9 февраля вечером. Придя со школы, девочка пожаловалась бабушке на головные боли и тошноту. Врачи установили, что у девочки сотрясение мозга. Состояние здоровья удовлетворительное, она находится под наблюдением врачей.
Айгерчинова добавила, что в этот день в школе дети играли в некую игру, между собой они называли ее «Привет из космоса». По правилам, девочки могут избивать друг друга, и никто не должен жаловаться.
Сообщается, что пострадавшую держали, пока другие девочки ее избивали. Кто-то ударил ее по голове тяжелым предметом.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!