По инциденту в одном из школ Московского района создана комиссия

Бишкек, “Саясат.kg”. Министерство образования и науки создало комиссию для расследования факта избиения шестиклассницы в средней школе №2 села Ак-Суу Московского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В состав комиссии вошли представители министерства, Бишкекского городского и областного отделов образования.

Комиссии поручено на месте расследовать причины отсутствия учителя на уроке в целом качество воспитательной работы в школе.

Министерство образования и науки и МВД создали рабочую группу для разработки совместного приказа об усилении профилактических мер относительно преступлений, правонарушений, насилия и жестокости в школе.

Ранее пресс-секретарь Министерства здравоохранения КР Жылдыз Айгерчинова сообщила «Азаттыку» о том, что в Московском районе Чуйской области у госпитализированной ученицы шестого класса диагностировано сотрясение мозга.

По ее словам, инцидент произошел 9 февраля вечером. Придя со школы, девочка пожаловалась бабушке на головные боли и тошноту. Врачи установили, что у девочки сотрясение мозга. Состояние здоровья удовлетворительное, она находится под наблюдением врачей.

Айгерчинова добавила, что в этот день в школе дети играли в некую игру, между собой они называли ее «Привет из космоса». По правилам, девочки могут избивать друг друга, и никто не должен жаловаться.

Сообщается, что пострадавшую держали, пока другие девочки ее избивали. Кто-то ударил ее по голове тяжелым предметом.