МВД не видит связи с суицидом школьницы и игрой в соцсетях

Бишкек, “Саясат.kg”. По факту суицида школьницы в столице не имеется каких-либо подтвержденных данных, что она играла в виртуальные игры в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
4 февраля 2017 года, примерно в 06.55 часов в дежурную часть УВД Октябрьского района г.Бишкек поступил вызов о факте обнаружения тела девушки. По приезду на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что несовершеннолетняя, 1999 года рождения, спрыгнула с 8-го этажа дома.
По полученным из ГУВД г.Бишкек данным, девочка-подросток проживала с сорокапятилетней родственницей, работающей в Бишкеке. Мать несовершеннолетней в данный момент проживает в Российской Федерации, родители в разводе уже давно. Ранее несовершеннолетняя проживала с матерью и училась Москве, обращалась к психиатру в Российской Федерации – «страдала эпилепсией». В прошлом году, весной, подростка привезли и оставили в Бишкеке для смены климата по состоянию здоровья. Училась она в 11 классе столичной школы.
По словам директора школы, девочка три дня не приходила в школу. Со слов родственницы несовершеннолетняя три дня жаловалась на сильные головные боли, пила лекарство, которое прописали врачи в РФ.
«По предварительным оперативным данным самоубийство не имеет отношение к виртуальным играм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведется проверка. На данный момент нет никаких подтвержденных данных, что девочка играла в виртуальные игры в соцсетях, в которые заманивают подростков. В настоящее время выясняются все связи школьницы, близкий круг общения, отношения с одноклассниками, родителями, родственниками»,- отмечает пресс-служба МВД КР.
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