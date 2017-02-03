ГКНБ задержан организатор финансирования международной террористической организации

Бишкек, “Саясат.kg”. ГКНБ в рамках контртеррористической деятельности, 2 февраля 2017 года в г.Бишкек задержан гражданин КР «З.К.», 1984 г.р., уроженец Ошской области, один из организаторов финансирования одной международной террористической организации (МТО). Об этом сегодня сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ КР.

Установлено, что в 2012 году «З.К.» обучаясь в религиозных учебных заведениях Египта и Сирии, сблизился с главарями группировок МТО.

В 2012 году З.К. совместно с членами МТО организовал коммерческую деятельность на территории одной из арабских стран, в целях финансирования террористических группировок.

В январе 2015 г., задержанный прибыл в КР, где продолжил преступную деятельность по финансированию сил международного терроризма посредством перевода денежных средств, занимаясь коммерческой деятельностью.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.