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Правопорядок
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ГКНБ задержан организатор финансирования международной террористической организации

 

Бишкек, “Саясат.kg”. ГКНБ в рамках контртеррористической деятельности, 2 февраля 2017 года в г.Бишкек задержан гражданин КР «З.К.», 1984 г.р., уроженец Ошской области, один из организаторов финансирования одной международной террористической организации (МТО).  Об этом сегодня сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ КР.

 

Установлено, что в 2012 году «З.К.» обучаясь в религиозных учебных заведениях Египта и Сирии, сблизился с главарями группировок МТО.

 

В 2012 году З.К. совместно с членами МТО организовал коммерческую деятельность на территории одной из арабских стран, в целях финансирования террористических группировок.

 

В январе 2015 г., задержанный прибыл в КР, где продолжил преступную деятельность по финансированию сил международного терроризма посредством перевода денежных средств, занимаясь коммерческой деятельностью.

 

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

 

В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.

 

           
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