Дело об изнасиловании таксистом женщины на глазах ее 5-летнего ребенка находится на особом контроле у Омбудсмена КР Кубата Оторбаева

Бишкек, “Саясат.kg”. На имя Омбудсмена КР Кубата Оторбаева обратилась гр. М. Ю. с жалобой на действия сотрудников органов внутренних дел и суда. Как следовало из заявления, М.Ю. была изнасилована летом 28 июля 2016 года в окрестностях Балыкчы таксистом на глазах ее пятилетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба Омбудсмена КР.

По данному факту было возбужденно уголовное дело Тонским РОВД. 1 сентября 2016 года дело было передано в Тонский районный суд.

Данное дело с самого начала находится на особом контроле у Омбудсмена КР Кубата Оторбаева. Институтом Омбудсмена КР были направлены соответствующие письма Министерству внутренних дел КР и Председателю Тонского районного суда.

Однако, по результатам рассмотрения решения суда Тонского района Институт Омбудсмена КР выяснил, что суд не только переквалифицировал деяние насильника на более мягкий состав из ч.2 п.4 ст. 129 УК КР в ч.1 ст.129 УК КР, но также применив статью 56 УК КР, ссылаясь на наличие двоих детей и отсутствие судимости, назначил ему наказание в виде 3-х лет лишения свободы, не учитывая тот факт, что М. Ю. была изнасилована на глазах ее пятилетнего ребенка, который в настоящее время получает помощь психолога.

19 января 2017 года Институт Омбудсмена направил соответствующее письмо на имя Председателя Совета судей КР К.Джунушпаева с просьбой провести расследование по принятому решению судьи Тонского района по данному делу. Также Институтом Омбудсмена КР было направлено письмо на имя Директора Учебного центра адвокатов В.Сыдыковой. На основании этого письма Учебный центр адвокатов предоставил для пострадавшей 4 адвокатов на безвозмездной основе.

Представители Омбудсмена КР проведут мониторинг судебного процесса по данному делу, который состоится 9 февраля в Ысык-Кульском областном суде.