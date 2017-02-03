В Чуйской области задержан распространитель наркотиков почти с 2 кг гашиша

Бишкек, “Саясат.kg”. В середине января 2017 года сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) МВД КР получили оперативную информацию, что в селе Ново-Павловка Сокулукского района в одной из съемных квартир некий мужчина занимается незаконной перевозкой и сбытом наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.



В целях пресечения незаконного оборота наркотиков сотрудниками СБНОН МВД проведены оперативно-розыскные мероприятия, в направленные на выявление и перекрытие каналов поступления наркотических средств. При проведении спецоперации по задержанию лиц, занимающихся сбытом, транспортировкой и распространением наркотического зелья, пресечена противоправная деятельность 27-летнего жителя Токтогульского района Жалал-Абадской

области.



Проведен досмотр автомобиля марки «Toyota RAV4», на котором передвигался злоумышленник во время реализации наркотиков. При проведении следственно-оперативных мероприятий в салоне автомашины обнаружена спортивная сумка с двойным дном, в которой находились три завернутые скотчем целлофановых пакета с веществом зеленого цвета и со специфическим запахом. При контрольном взвешивании, вес обнаруженного и изъятого наркотического средства «гашиш» в виде спрессованных брикетов размером со спичечный коробок в количестве 146 шт, составил 1 кг. 975 грамм.



По факту незаконного хранения, перевозки и сбыта наркотических средств, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело по статье 247 ч.2 УК КР.



В отношении задержанного К.У. 1990 г.р., жителя Токтогульского района, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия по установлению соучастников преступления. Расследование проводит СО ОВД Сокулукского района.