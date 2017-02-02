Институт Омбусдмена: Следователь незаконно продолжает расследование уголовного дела об изнасиловании несовершеннолетней

Бишкек, “Саясат.kg”. На имя Акыйкатчы (Омбудсмена) КР с заявлением обратилась гражданка Д.Л. с жалобой на незаконные действия следователя СО УВД Свердловского района г.Бишкек Бекбоо уулу А.
В своем обращении она указывает, что следователем Бекбоо уулу А. было незаконно возбуждено уголовное дело в отношении ее племянника П.А. обвиняя в покушении на изнасилование в отношении несовершеннолетней М. А.
Однако со стороны потерпевшей позднее поступила информация о том, что никакой попытки изнасилование не было и что ранее поданное ею заявление было написано под давлением сотрудников милиции и ее тети. Также имеются свидетельские показания и заключение судебно-медицинской экспертизы, свидетельствующие о том, что факта покушения на изнасилование не было.
Несмотря на выше перечисленные факты следователь СО УВД Свердловского района г.Бишкек Бекбоо уулу А. не прекращает уголовное дело мотивируя тем, что обвинение относиться к делам публичного обвинения и примирению не подлежит, несмотря на то, что ходатайство адвоката было заявлено о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления, а не по примирению сторон.
По данному вопросу Институтом Омбудсмена КР направлены Акты реагирования в адрес Генеральной прокуратуры и МВД КР для дачи юридической оценки действиям указанного следователя и принятия соответствующих мер в его отношении.
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