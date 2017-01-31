МВД: На сегодняшний день в Кыргызстане не зафиксирован ни один случай самоубийства, причиной которого стал Интернет

Бишкек, “Саясат.kg”. На сегодняшний день в Кыргызстане не зафиксирован ни один случай самоубийства, причиной которого стал бы Интернет. Все факты суицида на территории Кыргызстана были спровоцированы определенными жизненными обстоятельствами. Об этом говорится в заявлении МВД КР.

МВД уточняет, что пропаганда самоубийства посредством Интернета пришла к нам из Российской Федерации. Как известно, в российском интернет-пространстве получили широкое распространение виртуальные игры, склоняющиеся подростов к суициду.

«После ряда фактов суицидов, в России задержан так называемый администратор скандальной виртуальной «группы», подстрекавшей подростков к самоубийству. Сотрудники оперативных подразделений МВД КР проводят тщательный мониторинг и следят за ситуацией. Кроме того, помимо наблюдения за сомнительными сайтами, перед сотрудниками Главного управления уголовного розыска (ГУУР), а также инспекцией по делам несовершеннолетних (ИДН) поставлены задачи направленные на профилактическую и разъяснительную работу в учебных заведениях. МВД не в силах полностью отследить переписку граждан, поскольку не имеется доступа к каждому аккаунту»,- сообщили в МВД.

МВД отмечает, что профилактика суицидального настроения и поведения молодежи задача не только милиции, этим также должны заниматься НПО, и другие государственные органы: министерство образования, министерство здравоохранения и другие социальные службы. Нужно проводить воспитательные мероприятия в школах и вузах, также важную роль играет и бдительность самих родителей.

«Распоряжение Правительства КР от 22 марта 2016 года № 120-р еще никто не отменял. В целях совершенствования работы по профилактике суицидов, правонарушений и преступлений среди детей и молодежи, был утвержден Межведомственный план мероприятий по профилактике суицидов, правонарушений и преступлений среди детей и молодежи в Кыргызской Республике на 2016-2018 годы. В соответствии с этим министерством внутренних дел проводится анализ случаев суицидов, среди детей и молодежи в разрезе областей, районов (городов), ведется работа по профилактике суицидов. Распроостранение в интернет-пространстве виртуальных игр, склоняющих

подростов к суициду, будет контролироваться»,- заверили в МВД КР.