У избитой кыргызстанки, находящейся в Турции, произошло кровоизлияние в мозг

Уточняется, что девушке, поступившей 21 декабря 2016 года в больницу «Акдениз» с переломом шейного позвонка, черепно-мозговой травмой и рядом других телесных повреждений, провели вторую операцию по установке импланта на череп.
Как сообщил МИД, в настоящее время пострадавшую перевели в реанимацию, она в стабильно тяжелом состоянии. Рядом с девушкой находится ее мать.
Ранее в одной из групп в социальных сетях Турции сообщили о том, что нашли девушку азиатской внешности без документов. Сообщалось и о тяжелом состоянии пострадавшей, находящейся в коме. Позже выяснилось, что она является гражданкой Кыргызстана.
Источник - 24.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!