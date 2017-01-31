Железнодорожный состав, направлявшийся в Бишкек с 57 вагонами угля, сошёл с рельсов



В поезде было 4 кыргызстанца. Как сообщает пресс-служба МЧС КР, пострадавших нет



Сегодня в 9 часов 14 минут на территории Казахстана в районе станции Мерке (Жамбыльская область – ред.) сошли с рельсов 6 грузовых вагонов. Об этом сообщает пресс-служба ГП «Кыргыз темир жолу». Данный состав был грузовым и следовал маршруту ст. «Луговое» - ст. «Бишкек I», сообщает Пресс-служба МЧС КР и ГП «Кыргыз темир жолу».



Сейчас на месте работают представители казахской и кыргызской стороны: «Кыргыз темир жолу» и «Казахстанские железные дороги» проводят расследование причин аварии.

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