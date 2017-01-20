МВД молчит по поводу заявления митингующих токмакчан о милицейском беспределе

В минувший вторник в Токмаке прошел митинг местных жителей. По данным СМИ, на местной площади собралось порядка 100-120 человек, преимущественно молодые люди. Они утверждали, что «устали от ментовского беспредела».

Участники акции протеста поведали журналистам, что в 2014 году убили местного криминального авторитета по кличке «Муратик». С тех пор милиция якобы не дает им спокойно жить.

– Сразу после убийства задержали семерых молодых жителей Токмака, – сказали митингующие. – Троих из них привлекли к уголовной ответственности, поместив в СИЗО, где они провели год и семь месяцев. Суд их всех оправдал. Но 12 января текущего года этих ребят опять задержали. Кроме того, были задержаны еще восемь их друзей.

Уточняется, что ребят избивали и подвергли пыткам.

– Наших молодых ребят все время в чем-то обвиняют, причем без доказательств. Они врываются в дома в пять часов утра с автоматами. У одного парня из постели сестру подняли. Она просила дать ей одеться, но к ее голове приставили автомат и велели не шевелиться, – пожаловались и матери, которые пришли на площадь. Они потребовали прекратить беспредел и наказать виновных.

Отбросив эмоции, которые могли бы вызвать столь жуткие рассказы митингующих, можно было бы предположить, что в действительности милиция просто проводит масштабные мероприятия против местного криминала. За что их можно было даже и похвалить. Однако, сами милиционеры вдруг затаились в молчании и почему-то не стали ничего объяснять. Редакция «Вести.kg» в течение суток пыталась получить разъяснение по поводу претензий токмакчан, но ни ГУВД Чуйской области, ни центральный аппарат МВД ничего не ответили.

– Задержания в Токмаке проводили сотрудники центрального аппарата,– пояснили в ГУВД Чуйской области.– Возможно, работало ГУУР. Поэтому информацией могут владеть в министерстве.

После чего «Вести.kg» последовали совету и обратились за комментарием в МВД. Однако, и там пресс-служба ничего в пользу своего ведомства говорить не стали. Обвинения в милицейском беспределе опровергать никто не счел необходимым.

– Информацией о ситуации в Токмаке и прошедшем митинге должны владеть в ГУВД Чуйской области,– сказал старший инспектор пресс-службы МВД Эрнис Осмонбаев, отправив нас обратно в областное управление внутренних дел.

В конечном итоге остается лишь предположить, что обвинения токмакчан в адрес силовиков могут оказаться вполне обоснованными. Иначе сложно понять, почему МВД и ГУВД так тщательно скрывают сведения и не подвергают сомнению заявления митингующих.

Алан Сагимбаев

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=44336&Itemid=80