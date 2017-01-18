Задержан еще один исполнитель убийства убийцы депутата Баямана Эркинбаева

Отметим, известный предприниматель и депутат Жогорку Кенеша Баяман Эркинбаев был убит в Бишкеке 21 сентября 2005 года тремя выстрелами в упор у своего дома на улице Гоголя. Ранее на него было совершено еще одно покушение.

МВД сообщало, что непосредственным исполнителем убийства депутата был уроженец Чечни (Россия) Султан Абалаев. Достать пистолет и автомашину ему помогли члены одной из ОПГ - телохранитель Махмутжан Рузиметов и близкий друг Эркинбаева - Сабыр Батыров. Последний был осужден за убийство депутата, но при отбывании наказания в колонии №19 был найден повешенным в тренажерном зале колонии 20 мая 2011 года. В феврале 2016 года был задержан один из исполнителей убийства убийцы депутата.

Как уточняется, по факту смерти осужденного Батырова было возбуждено уголовное дело и в ходе следствия удалось доказать, что смерть была насильственная, хотя убийцы пытались замаскировать ее под самоубийство.

"Только в феврале 2016 года сотрудники следственного управления ГСИН совместно с коллегами из ГУБОП МВД смогли вычислить непосредственных исполнителей убийства. Ими оказались члены так называемого "общака" Майрамбек Аалиев и Азамат Самсалиев. Они были задержаны и водворены в СИЗО", - сообщили в ГСИН.

Однако еще одному непосредственному исполнителю убийства - Тимуру Бейшенбаеву - удавалось скрываться от следствия. В результате оперативных мероприятий, 12 января 2017 года Бейшенбаев был задержан сотрудниками ГУБОП МВД и доставлен в ГСИН. 14 января постановлением Свердловского районного суда он водворен в СИЗО-1 сроком на два месяца.

URL: http://zanoza.kg/351029