В Бишкеке задержан “телефонный” террорист

Бишкек, “Саясат.kg”. 16 января 2017 года в 16.50 часов на пульт дежурной службы “102” г.Бишкек поступил анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве в здании Октябрьского районного суда г.Бишкек. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ КР.

На место происшествия экстренно выехали сотрудники ГКНБ и МВД КР. В ходе осмотра здании и прилегающей территории каких-либо взрывных устройств не обнаружено.

В этот же день в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с ГУВД г.Бишкек установлен и задержан гражданин КР уроженец и житель г.Бишкек Ж.А., 2001 г.р.

Установлено, что задержанный совершил ложный звонок из-за хулиганских побуждений.

В данный момент проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.