МВД: Сотрудниками милиции продолжается оцепление места происшествия на месте авиакрушения в поселке Дачи-Суу

Бишкек, “Саясат.kg”. В настоящее время сотрудниками милиции продолжается оцепление места происшествия, обеспечивается охрана общественного порядка. Обэтом сообщает пресс-служба МВД КР.
Оперативная следственная группа МВД устанавливают обстоятельства происшествия, проводят необходимые следственные действия. Место происшествия полностью оцеплено. Сотрудники милиции круглосуточно посменно дежурили, для сотрудников милиции осуществляющим круглосуточное дежурство по обеспечению общественного порядка созданы необходимые условия, организовано питания.
Общественный порядок обеспечивается более 500 сотрудниками органов внутренних дел КР.
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