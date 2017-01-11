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Правопорядок
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Результатом ссоры парней из-за девушки, стало возбуждение уголовного дела

 

Бишкек, “Саясат.kg”. В минувшие выходные, в дежурную часть УВД Ленинского района поступило сообщение о том, что в новостройке Арча-Бешик, по улице Актан

неизвестный молодой человек угрожая физической расправой завладел автомашиной марки “Мерседес Бенц 270”. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

 

По приезду милиционеров ГОМ №3 территориального управления внутренних дел установлено, 7 января 2017 года примерно в 20:30 часов, житель новостройки Арча-Бешик 26-летний М.Ч. и его знакомая девушка А.П. находились в салоне автомашина Мерседес Бенц, припаркованной на улице Актан.

 

Со слов заявителя, к машине подошел неизвестный молодой человек 18-19 лет. Парень вел себя агрессивно, угрожал М.Ч. между мужчинами произошла ссора, причиной которой явилась вышеупомянутая А.П. В результате, неизвестный применив физическую силу, незаконно завладел автомашиной и скрылся в неизвестном направлении.

 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники мобильной группы УВД Ленинского района задержали 19-летнего А.А. уроженца Джала-Абадской области, Токтогульского района.

 

В настоящий момент следственным отделом территориального УВД возбужденно уголовное дело по признакам преступлений предусмотренных статьями 172 (неправомерное завладение автомототранспортным средством), 167 (грабеж) УК КР.

 

Проводится дальнейшее расследование.

           

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