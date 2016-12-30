Установлена личность мужчины, сбитого поездом в Панфиловском районе

Бишкек, “Саясат.kg”. По данным столичного управления патрульной милиции 31 декабря будет ограничение движения на трех основных центральных улицах столицы. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

21 декабря примерно в 18:35 в дежурную часть ОВД на железнодорожном транспорте поступило сообщение от диспетчера «Кыргыз темир жолу», что на перегоне ст.Чалдовар-Каинда поездом сбит неизвестный мужчина. На место присшествия выезжала следственно-оперативная группа ОВД на железнодорожном транспорте, где на окраине с.Чалдовар на обочине железной дороги было обнаружено тело мужчины в возрасте 30-35 лет. По данному факту были назначены все необходимые экспертизы.

В целях установления личности мужчины сотрудниками подразделения УВДТ проводились ряд оперативно-розыскных мероприятий. Милиционерами был организован подворный обход в селах, проводились опознания среди местных жителей по приметам, как он был одет, а также по имеющимся фотографиям.

Накануне сотрудники органов внутренних установили личность сбитого тепловозом мужчины, им оказался житель одного из сел Панфиловского района Д.М. 1990 года рождения.

При осмотре места происшествия в кармане указанного гражданина был обнаружен полностью выжатый тюбик клея. По словам машинистов, заметив сидящего на рельсе человека они попытались остановить поезд и беспрырывно сигналили, но с его стороны не было какой-либо реакции. Но остановить состав было невозможно.

Тело мужчины передано родственникам.