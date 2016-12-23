В Оше администратор сауны подозревается в организации притона для занятия проституцией

В Оше задержана администратор сауны, которая подозревается в организации притона для занятия проституцией. По данным уголовного розыска УВД г.Ош оперативно-розыскные мероприятия по выявлению данного факта проведены 19 декабря текущего года.
Установлено, что в указанной сауне работницы коммерческого секса предоставляли клиентам интим-услуги, гостеприимная сорокадвухлетняя администраторша помогала клиентам выбирать проституток, сама была в доле и забирала какую-то часть денег себе. Стоимость таких услуг составляло примерно 1800 сомов за час и выше.
По данному факту следственным отделом УВД г.Ош возбуждено уголовное дело по ст.261 (Организация или содержание притонов для занятия проституцией) УК КР.
Подозреваемая задержана.
Начаты следственные мероприятия, сообщает пресс-служба МВД КР.
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