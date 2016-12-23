Печать

Печать E-mail Подробности Правопорядок 23.12.2016 10:15 Просмотров: 8 В Кыргызстане криминальный авторитет Сакал получил 17 лет тюрьмы

Вместе с ним по делу проходит Жыпарбек Алиев. Он получил 18 лет лишения свободы.



Дастана Таштанбекова приговорили к четырем годам. Однако суд засчитал ему один день в СИЗО за три в колонии-поселении. Поэтому после того, как приговор вступит в силу, Дастан Таштанбеков выйдет на свободу.



Адвокаты подсудимых намерены обжаловать приговор.



В мае 2015 года Улана Токтосунова объявили в межгосударственный розыск по делу об убийстве члена ОПГ Камчи Кольбаева – Дамира Сапарбекова. Преступление произошло на почве криминальных разборок. Уголовное дело возбуждено по статье 97 «Убийство» УК КР. До взятия под стражу Улан Токтосунов скрывался в Турции. URL: http://24.kg/obschestvo/42181/ Добавить комментарий