В Кыргызстане криминальный авторитет Сакал получил 17 лет тюрьмы

Вместе с ним по делу проходит Жыпарбек Алиев. Он получил 18 лет лишения свободы.
Дастана Таштанбекова приговорили к четырем годам. Однако суд засчитал ему один день в СИЗО за три в колонии-поселении. Поэтому после того, как приговор вступит в силу, Дастан Таштанбеков выйдет на свободу.
Адвокаты подсудимых намерены обжаловать приговор.
В мае 2015 года Улана Токтосунова объявили в межгосударственный розыск по делу об убийстве члена ОПГ Камчи Кольбаева – Дамира Сапарбекова. Преступление произошло на почве криминальных разборок. Уголовное дело возбуждено по статье 97 «Убийство» УК КР. До взятия под стражу Улан Токтосунов скрывался в Турции.
URL: http://24.kg/obschestvo/42181/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!