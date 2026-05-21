МВД: Задержаны граждане, подозреваемые в организации массовых беспорядков

9 февраля 2026 года в интернет-источниках и средствах массовой информации распространена информация о том, что 75 граждан направили обращение к Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову и Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбеку Тургунбек уулу с просьбой незамедлительно инициировать новые президентские выборы в Кыргызстане, под которым подписались ученые, бывшие премьер-министры, экс-депутаты и общественные деятели.

Отдельные высказывания, содержащиеся в данном обращении, вызвали широкий общественный резонанс и обострили общественно-политическую ситуацию в стране.

По данному факту Следственной службой МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1, статьи 278 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

На сегоднящний день в рамках расследования в Следственную службу МВД доставлены 75 граждан, указанных в обращении, с которыми проведены следственные действия. В качестве инициаторов и активных участников данного преступления установлены и задержаны граждане Т.Б. 1955 года рождения, У.Э. 1955 года рождения, а также Д.К. 1960 года рождения, которые в порядке статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики и водворены в изолятор временного содержания.

По местам проживания задержанных проведены обыски. В настоящее время следственные действия продолжаются.

Министерство внутренних дел призывает граждан не поддаваться на провокации и воздерживаться от распространения недостоверной информации.

