ГКНБ: Проверены ломбарды г.Каракол Иссык-Кульской области - Видео

Во исполнение указания Заместителя Председателя Кабинета Министров – Председателя ГКНБ КР генерал-полковника Ташиева К.К., ГКНБ КР проведена проверка деятельности ломбардов города Каракол.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что отдельные ломбарды не соблюдают требования Закона КР «О деятельности ломбардов» и Положения «О минимальных требованиях к организации деятельности ломбардов на территории Кыргызской Республики» утвержденной постановлением Правительства КР №353 от 8 июля 2017 года (оформили в качестве залога – общегражданские паспорта, свидетельства о рождении, государственные акты о праве частной собственности и т.д.).

В результате проведенных мероприятий опечатаны 16 ломбардов, а в отношении остальных продолжаются проверочные мероприятия.

При этом, в целях недопущения завышения установленных процентных ставок (не выше 30%) и строго соблюдения Закона КР «Об ограничении ростовщической деятельности» №163 от 24 июля 2013 года, с владельцами и работниками ломбардов проведена разъяснительная работа.

Вместе с тем, ГКНБ КР просит граждан быть бдительными, внимательно изучать подписываемые ими документы при оформлении займов и других документов связанных с имуществом. В случае столкновения с мошенническими и иными противоправными действиями со стороны работников ломбардов (в том числе связанных с принудительным изъятием заложенного имущества), рекомендуем обратиться в УГКНБ КР по Иссык-Кульской области (03922 5-11-80).