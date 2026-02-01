Прокуратура вернула государству земли стоимостью 105,9 млн сомов

Социальный объект общей площадью 1,4 гектара полностью возвращён в государственную собственность. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В ходе проверки, проведённой Жайылской районной прокуратурой, установлено, что в 2004 году социальный объект (автобаза), расположенный на улице Центральная города Кара-Балта, вместе с земельным участком был передан в частную собственность с нарушением требований законодательства.

По результатам принятых прокурорских мер указанный социальный объект общей площадью 1,4 гектара, рыночной стоимостью 105,9 млн сомов, полностью возвращён в государственную собственность.