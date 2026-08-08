В Таласской области выявлено строительство асфальтобетонного завода без регистрации в строительном реестре

В соответствии с поручением министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики Нурдана Орунтаева на территории страны проводятся рейдовые мероприятия на строительных объектах.

В ходе рейда инспекторами Таласского регионального управления Департамента государственного архитектурно-строительного контроля выявлено строительство асфальтобетонного завода без регистрации в строительном реестре. Объект расположен на 78-м контуре на окраине села Чон-Кара-Буура Айтматовского района. Установлено, что строительные работы выполнены на 70 %, при этом завод уже функционирует.

По итогам проверки в отношении ОсОО «Гранит Транс Сервис» наложен штраф в размере 200 000 сомов и выдано предписание о регистрации объекта в установленном порядке.

Кроме того, рейдовые мероприятия на всех строительных объектах города Талас продолжаются на постоянной основе.

Для справки:

Строительный реестр – это информационная система, которая ведётся в соответствии с требованиями законодательства и предназначенная для учёта строительных объектов, проектных и подрядных организаций, лиц, осуществляющих технический и авторский надзор, а также разрешительной и проектной документации.