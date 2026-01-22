В Базар-Коргонском районе пресечена попытка дачи взятки сотруднику органов внутренних дел

Сотрудники милиции пресекли попытку дачи взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Установлено, что гражданин С.И., стремясь избежать уголовной ответственности по материалу, находящемуся на проверке, предпринял попытку незаконного воздействия на сотрудника следственного подразделения, предложив денежное вознаграждение за отказ от возбуждения уголовного дела.

По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьёй 345 (Дача взятки) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В результате проведённой оперативной работы сотрудниками Службы внутренних расследований МВД Кыргызской Республики в служебном кабинете Следственного отдела Базар-Коргонского УВД задержан гражданин С. И. 1973 года рождения, в момент передачи денежных средств в размере 100 000 сомов в качестве взятки.

Задержанный был допрошен в качестве подозреваемого и водворён в изолятор временного содержания в установленном законом порядке. В настоящее время по данному факту проводятся необходимые следственные действия.

МВД Кыргызской Республики подчёркивает, что любые попытки подкупа сотрудников органов внутренних дел будут жёстко пресекаться, а виновные лица - привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством. Органы внутренних дел последовательно реализуют меры по противодействию коррупции и обеспечению принципов законности и неотвратимости наказания.