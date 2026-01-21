ГКНБ проверил ломбарды в городе Ош и Ошской области

Госкомитет национальной безопасности совместно с Южным территориальным управлением Службы финансового надзора и Государственной налоговой службы начали проверку ломбардов в Ошской области и городе Ош. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.



Проверка проводится во исполнение поручения заместителя председателя Кабинета Министров КР — председателя ГКНБ генерал-полковника Камчыбека Ташиева.

По результатам проверки установлены факты завышения процентных ставок, установленных законодательством республики, по которым уполномоченным органам наложены административные взыскания.

Кроме того, более 30 ломбардов опечатаны и назначены соответствующие проверки, по результатам которых будет дана правовая оценка.

ГКНБ КР в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, занимающихся ростовщической деятельностью, которые предоставляют населению денежные средства на заведомо невыполнимых условиях и обращают в свою пользу залоговое имущество, тем самым извлекая доходы в особо крупном размере.