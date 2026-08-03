Видео. Задержаны подозреваемые в организации вебкам-студии в Бишкеке и Казахстане, - ГКНБ

Задержана группа лиц, организовавших сеть вебкам-студий на территории г.Бишкек и Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Сотрудники спецслужб и УВД Первомайского района г.Бишкек за организацию и содействие проституции и разврату через интернет сети (вебкам-студии) задержаны граждане КР «А.А.А.», «Б.Б.С.», «Э.А.Э.» и «О.Э.К.»., которые действуя в преступной группе организовали и обеспечили функционирование сети вебкам-студий на территории г.Бишкек и на территории Республики Казахстан.

Установлено, что члены организованной группы в целях конспирации и сокрытия противоправной деятельности арендовали квартиры в различных районах г.Бишкек, по всем адресам мест жительств задержанных проведены неотложные обысковые мероприятия, где были обнаружены и изъяты вебкамеры, осветительные оборудования, компьютерная техника и иные технические средства, эротические костюмы и атрибуты, предназначенные для проведения откровенных онлайн-трансляций сексуального характера.

При этом, указанная группа лиц, в основном проводили онлайн трансляции на интернет платформах, предоставляющих вебкам-услуги, в частности «Chaturbate (CB)», «Stripchat (strip)» и «BongaCams», где преступные доходы перечислялись на их криптокошельки в «Binance».

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению всех лиц, имеющих причастность к данному преступлению.