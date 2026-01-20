ГКНБ: Задержан автор провокационных постов межнационального характера в соцсетях

ГКНБ КР проведена разьяснительно-профилактическая беседа с гражданином «З.Д.А», 1989 г.р., допустившим в социальных сетях публикации, направленные на разжигание межнациональной вражды, в результате которого профилактируемый заверил, что указанные действия им допущены в состоянии алкогольного опьянения и впредь не допустит подобные действия чреватые нежелательными последствиями.

В настоящее время, следственными органами ГКНБ КР в отношении публикаций «З.Д.А.» назначены соотвествующие экспертизы, по результатам которых будут приняты дополнительные меры в рамках законодательства КР.

ГКНБ КР предупреждает об уголовной ответственности за разжигание межнациональной, межрегиональной и межрасовой розни, в том числе посредством социальных сетей Интернет.