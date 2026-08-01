Попытка заступиться за женщину привела к нападению с ножом в Бишкеке

В Бишкеке сотрудниками милиции задержан подозреваемый в совершении хулиганства, сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

По данным милиции, 17 января 2026 года, примерно в 7:05, в дежурную часть Ленинского РУВД из одной из столичных больниц поступило сообщение о госпитализации гражданина А.К., 1993 года рождения, с ножевым ранением. На место была направлена оперативно-следственная группа.

Выяснилось, что мужчина обратился за медицинской помощью с резаной раной в области левого плеча.

В ходе разбирательства установлено, что инцидент произошёл возле одного из кафе на улице Сельсоветской. Гражданин А.К. стал свидетелем того, как неизвестный мужчина избивал свою супругу, и попытался заступиться за женщину. В ответ нападавший вступил с ним в конфликт и нанес два ножевых удара в область левого плеча, после чего скрылся с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 280 (хулиганство) УК КР. Назначены соответствующие экспертизы.

По горячим следам был установлен и задержан подозреваемый — гражданин А.А., 2001 года рождения. Он доставлен в Следственную службу и водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Источник: Кабар