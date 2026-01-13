Закрытые вечеринки в Бишкеке. Задержаны подозреваемые в распространении порно

Пресечена организация закрытых приватных мероприятий, сообщили 13 января в пресс-службе ГУВД Бишкека.



6 января в милицию поступила информация о том, что в столице организуются приватные мероприятия, а фото- и видеоматериалы с них публикуются в кыргызстанском сегменте соцсетей.



В рамках доследственной проверки установлено, что вечеринки организовывались по продуманной схеме. Локации каждый раз менялись и проводилась в арендуемых помещениях.



Так, в отношении гражданок Т.И., 2002 года рождения, И.А., 1996 года рождения, О.Г., 2001 года рождения, Р.Д., 1999 года рождения, и Ж.А., 2001 года рождения, составили протокол по ст.109 («Распространение предметов порнографического характера») КоП КР. Каждую из них оштрафовали по 10 тыс. сомов.



Также закрыли заведение, где проводились такие вечеринки. В отношении владельцев составили протокол по ст.109 («Распространение предметов порнографического характера») КоП КР.

Милиция просит граждан соблюдать нормы общественной морали и законы КР. Правоохранительные органы напоминают, что участие и распространении материалов порнографического характера, в том числе через интернет, влечет установленную законом ответственность.

Источник: АКИpress