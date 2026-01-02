ГКНБ задержал мужчину, прикрывавшегося связями с президентом КР

Сотрудники ГКНБ задержали гражданина С.У.Э. подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемый, прикрываясь якобы семейными связями с президентом КР и председателем ГКНБ КР, завладел автомобилями Toyota Tundra 2022 года выпуска стоимостью 65 тысяч долларов и Mercedes-Benz A-класса 2011 года выпуска стоимостью 15 тысяч долларов.

Как уточняется, на требования законного владельца вернуть транспортные средства С.У.Э. отказывался, ссылаясь на свои мнимые связи с руководством республики. Задержанный также высказывал угрозы и заявлял о возможностях решать различные вопросы, подтверждая свои слова демонстрацией семейных фотографий руководства страны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 части 4 (мошенничество) УК КР . 27 декабря 2025 года подозреваемый был задержан на территории города Чолпон-Ата Иссык-Кульской области. Он водворён в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.