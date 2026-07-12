Прокуратура выявила коррупцию при закупке рыбы в ГСИН

Прокуратура по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы провела проверку деятельности Госслужбы исполнения наказаний в сфере государственных закупок. Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила о выявлении ущерба почти на 16 млн сомов при госзакупках продуктов питания.

В ходе проверки установлено, что в 2025 году при закупке рыбной продукции для обеспечения осуждённых, обвиняемых и подозреваемых, содержащихся в исправительных учреждениях, замороженная рыба приобреталась по завышенным ценам. В результате указанных действий государству причинен ущерб в размере 15.9 млн сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 Уголовного кодекса КР — злоупотребление должностным положением. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к нарушениям.

Источник: economist.kg