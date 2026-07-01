ФОТО - ГКНБ пресек деятельность транснациональной группировки контрабандистов в Ошской области

ГКНБ КР пресекла деятельность транснациональной преступной группировки, состоящая их 15 граждан РУ и 10 граждан КР, в Ошской области и задержала покровительствовавших их 2 сотрудников Государственной Таможенной Службы при КМ КР, в том числе начальника смены и 1 военнослужащего Государственной Пограничной Службы ГКНБ КР.

Указанная преступная группа, на систематической основе контрабандным путем ввозила из Турецкой Республики в КР дорогостоящие медицинские препараты и драгоценные изделия для сбыта на территории Ошской области, а также последующего контрабандного вывоза в РУ.

Так, совместно с УГПС ГКНБ КР по Ошской области и Таможни «Ош» ГТС при КМ КР в ходе досмотра багажа пассажиров рейса «Стамбул – Ош» у отдельных граждан РУ и КР была обнаружена крупная партия медицинских препаратов и ювелирных изделий.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий по уголовному делу, возбужденного по факту экономической контрабанды, были задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР организаторы и активные члены преступной группы: 3 граждан РУ («У.Б.К.», «И.М.Т.» и «С.У.А.») и 5 граждан КР («И.З.М», «М.Б.П.», «М.У.К.», «К.Ш.Х.» и «С.Б.К.»).

При этом установлено, что указанной преступной группой в течении 2025 года было осуществлено свыше 50 рейсов из Турции и ввезено контрабандным путем более 50 кг золота. Данные действия в совокупности наносили большой ущерб бюджету государства.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других должностных лиц, причастных к преступной деятельности указанной группировки, а также выявления причиненного ущерба государству и последующего привлечения к уголовной ответственности всех виновных лиц.