ГКНБ задержал бизнесмена по подозрению в финансировании ОПГ Камчы Кольбаева

ГКНБ КР в рамках расследуемого уголовного дела и проводимой работы по выявлению и пресечению деятельности ОПГ и источников их финансирования задержан бизнесмен «С.К.К.», причастный к систематическому финансированию преступной группировки К.Асанбека.

По имеющимся данным, гражданин «С.К.К.» имел тесные связи с ликвидированным «вором в законе» К.Асанбеком и в целях получения покровительства и усиления своего влияния среди населения г.Ош и Ошской области на систематической основе финансировал К.Асанбека и К.Досонова путем передачи денежных средств в определенном размере на ежемесячной основе. При этом пользуясь их поддержкой «С.К.К.» наладил устойчивые схемы контрабандного ввоза ГСМ на территорию КР.

Необходимо отметить, что, пользуясь поддержкой К.Асанбека и К.Досонова гражданин «С.К.К.» прибегал к «услугам» членов ОПГ для физического воздействия на неугодных ему лиц.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий указанный бизнесмен был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время в рамках расследуемого уголовного дела ГКНБ КР продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение каналов финансирования преступной деятельности ОПГ.