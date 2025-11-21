Судьи смягчили срок таксисту-маньяку. Генпрокуратура требует привлечь их к ответственности

Совет судей Кыргызской Республики рассмотрит ходатайство Генеральной прокуратуры о даче согласия на уголовное преследование троих бывших судей судебной коллегии по уголовным делам и административным правонарушениям Бишкекского городского суда — указаны инициалы Б.С.И., Ж.М. и А.К.К.. По данным СМИ, под этими буквами могут скрываться должностные лица: Сания Бранчаева, Жаныл Мамбеталы и Кайсын Абакиров.

Имена этих судей активно обсуждаются в связи с резонансным делом таксиста Кумарбека Абдырова, подозреваемого в серии преступлений — изнасилованиях и убийствах подростков. Ранее, в 2016 году, Октябрьский районный суд признал его виновным в покушении на убийство (ст. 28-97 УК КР) и приговорил к 12 годам лишения свободы, однако апелляция (в составе Бранчаевой, Мамбеталы и Абакирова) изменила квалификацию преступлений, переквалифицировав дело на разбой (ст. 168) и похищение человека (ст. 123), после чего Абдыров получил срок в 7 лет.

Новый виток обсуждений в судейской системе связан с тем, что Абдыров вновь оказался в центре уголовного расследования: в сентябре 2025 года он обвиняется в изнасиловании и убийстве 17-летней Айсулуу Мукашевой из села Барскоон в Иссык-Кульской области. При этом, по данным МВД, Абдыров признался и в убийстве Камилы Дуйшебаевой, совершенном в 2014 году.

Если Совет судей даст согласие на привлечение экс-судей к уголовной ответственности, это станет редким случаем, когда служители Фемиды могут отвечать перед законом за своё решение. Решение Совета, как ожидается, будет принято в ближайшее время.

Источник: vesti.kg



