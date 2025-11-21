Экс-главу айыл окмоту задержали за финансирование ОПГ Дженго — ГКНБ вернул рынок и Lexus

В рамках расследования уголовного дела по факту финансирования деятельности организованной преступной группы (ОПГ), возглавляемой К.Досоновым (по кличке «Дженго»), сотрудниками ГКНБ КР задержан Г.Ш.М. (1976 г.р.), бывший глава Мирмахмудовского айыл окмоту.

Установлено, что через аффлилированные лица «Г.Ш.М.» получал доходы с коммерческой структуры ОсОО «Ноокат универсал базар», которые направлялись на финансирование указанной ОПГ.

По результатам оперативно-следственных мероприятий, земельный участок площадью 14 276,28 м2, находившийся на балансе ОсОО «Ноокат универсал базар», а также автомобиль марки Lexus GX470 2005 года выпуска, фактически принадлежавший «Г.Ш.М.» возвращены в государственную собственность.

Расследование продолжается, принимаются меры по выявлению всех участников и источников финансирования преступной группы.

ГКНБ КР напоминает: борьба с организованной преступностью и коррупцией продолжается, вне зависимости от ранга и статуса.