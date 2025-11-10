Кудрет Тайчабаров заключен в СИЗО-1 до 30 декабря

Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в отношении Кудрета Тайчабарова — его заключили в СИЗО-1 до 30 декабря, сообщили в пресс-службе суда. Тайчабарову предъявлено обвинение по статье «Создание организованной группы или участие в ней».

Ранее, 8 ноября, его задержало МВД по подозрению в связях с ОПГ. За день до этого ЦИК КР отказала Кудрету Тайчабарову в регистрации кандидатом в депутаты из-за фотографии с Камчи Кольбаевым. Позже Тайчабаров опубликовал видео с критикой этого решения, где упомянул, в том числе, президента Садыра Жапарова. Глава службы информационной политики президента Дайырбек Орунбеков, в свою очередь, заявил, что пусть Тайчабаров и поддерживал когда-то президента, но не стоит забывать, что за незаконные действия президент посадил даже близкого родственника.

«Садыр Жапаров в свое время собрал своих сторонников, поблагодарил их за поддержку в 2020 году и попросил, чтобы они дальше работали честно, не нарушали законы и не наносили вред государству ради личной выгоды. Те, кто смог, получили работу в соответствие со своими знаниями и опытом. Они продолжают трудиться. Кто не смог, вовлекался в незаконные дела, того уволили», - рассказал Орунбеков.

Источник: vesti.kg



