Кандидат в депутаты напал с топором на мужчину, который переписывался с его женой, - ГУВД

Задержан подозреваемый в причинении вреда здоровью, сообщили 7 ноября в пресс-службе ГУВД Бишкека.



В 17:34 6 ноября в милицию поступила информация из микрохирургического отделения Национального госпиталя о 34-летнем пациенте с рубленой раной второго пальца левой руки и открытым переломом со смещением. Когда на место прибыла следственно-оперативная группа УВД Ленинского района, пациент обратился с заявлением.



По его словам, примерно в половине второго дня в доме по ул.Асаналиева между ним и хозяином дома произошел конфликт. Последний обвинил заявителя в том, что он переписывался с его женой. После чего достал из сумки топор и стал угрожать, что убьет обоих. Затем напал на потерпевшего: первый удар пришелся в область бедра, второй — по указательному пальцу левой руки, в результате чего палец был частично отсечен.



Данный факт был зарегистрирован по ст.131 («Причинение менее тяжкого вреда здоровью») УК КР.



Подозреваемый Ш.К., 1982 года рождения, задержан и водворен в ИВС. По данным ГУВД, задержанный зарегистрирован кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша по избирательному округу № 27.



Также установлено, что ранее он занимал должность заместителя министра культуры, информации, спорта и молодежной политики.



Под инициалы Ш.К. подходит Шабданбаев Канат Кенешович. Уроженец Иссык-Кульской области. С 2021 по 2023 года являлся заместителем министра культуры, информации, спорта и молодежной политики — директором Департамента физической культуры и спорта.



В октябре 2025 года подал заявление для участия в досрочных выборах в ЖК от округа №27 (Иссык-Кульский, Тюпский и Ак-Суйский районы).

Источник: АКИpress

