Задержанный представляется разными именами. Милиция просит помощи в установлении его личности

Пресс-служба ГУВД Чуйской области просит граждан помочь в установлении личности задержанного.



19 января в ОВД Аламединского района с заявлением обратилась жительница села Луговое. Она обвинила своего знакомого, что с 7 по 19 января без ее ведома продали 17 голов скота.



Данный факт был зарегистрирован по ст.210 («Присвоение или растрата вверенного имущества») УК КР.



Милиция задержала подозреваемого И.А., 1988 года рождения. Суд заключил его под стражу.



Во время следствия выяснилось, что у подозреваемого нет паспорта или других документов, удостоверяющих его личность. Сам задержанный представляется различными именами.



В связи с чем правоохранительные органы просят всех, кто знает мужчину или владеет какой-либо информацией, сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (312) 36-35-27, 0 (312) 36-35-23, 0 (555) 03-51-54, 0 (701) 35-55-85.

Источник: АКИpress



