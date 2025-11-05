В Бишкеке задержаны трое по делу о коррупционной схеме в ЦОН

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках следственно-оперативных мероприятий пресечена незаконная схема, организованная работниками ЦОН в сговоре с гражданскими лицами, оказывающими посреднические услуги.

В ходе проводимых мероприятий установлено, что работник Первомайского ЦОН «Ж.Э.Ж.» действуя в сговоре с посредниками «Д.Э.М.» и «Д.К.Э» организовали систему незаконного получения денежных средств от граждан, в том числе иностранных, обращавшихся в ЦОН для получения государственных услуг.

Согласно отработанной схеме, посредники находили клиентов, предлагали им помощь в ускорении оформлении документов и гарантировали получение услуг в кратчайшие сроки без очереди, за что требовали денежное вознаграждение от 100 до 10000 долларов США в зависимости от характера предоставляемых услуг, которые в последующем распределялись между участниками незаконной схемы.

Посредники, используя установленные преступные связи с работником ЦОН «Ж.Э.Ж.», заранее согласовывали время подачи документов, что позволяло осуществлять прием документов без очереди и рассматривать их в приоритетном порядке.

«Ж.Э.Ж», «Д.Э.М.» и «ДК.Э» были задержаны и водворены в следственный изолятор. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления других причастных лиц из числа работников ГУ «Кызмат» и посредников, а также другие организаторы подобных незаконных схем.

Кроме того, также установлено, что отдельные работники ЦОН и гражданские лица, имеющие в собственности жилые помещения занимались регистрацией иностранных граждан по месту проживания, которые после регистрации фактически не проживали по адресу временной регистрации. В этой связи, учитывая возможные негативные последствия действий указанных лиц, в их отношении проведены профилактические мероприятия о недопустимости подобных действий.

ГКНБ Кыргызской Республики отмечает, что работа по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений в органах паспортизации и регистрации населения продолжается на системной основе.