Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и милиционера

ГКНБ КР в рамках проводимой работы по противодействию системной коррупции в государственных органах выявлена коррупционное схема в Республиканском центре психиатрии и наркологии Министерства Здравоохранения Кыргызской Республики в преступном сговоре с должностными лицами Управления внутренних дел Ленинского района г.Бишкек.

В рамках возбужденного уголовного дела установлено, что психолог-эксперт РЦПН МЗ КР «А.Ч.Ш.», 1975 г.р., в сговоре с заместителем следственной службы УВД Ленинского района г.Бишкек «А.у.Ж.», 1994 г.р., создали устойчивую коррупционную схему по незаконному признанию обвиняемых лиц по тяжким и особо тяжким статьям «психически невменяемыми» во избежание от уголовной ответственности.

В частности, в январе 2025 года ГУВД г.Бишкек была задержана гражданка КР «М.А.А.», 2007 г.р., по факту сбыта наркотических средств. В ходе расследования уголовного дела заместитель начальника СС УВД Ленинского района г.Бишкек «А.у.Ж.» путем вымогательства получил у близких родственников задержанной денежные средства в особо крупном размере 1,5 млн. сомов, далее в сговоре с психологом-экспертом РЦПН МЗ КР «А.Ч.Ш.» подделали первичное заключение экспериментально-психологического обследования, в результате судебно-психиатрической экспертизой задержанная «М.А.А.» дважды признана «невменяемой».

23 и 30 октября 2025 года в рамках уголовного дела задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР бывший заместитель начальника СС УВД Ленинского района г.Бишкек «А.у.Ж.» и психолог-эксперт РЦПН МЗ КР «А.Ч.Ш.».

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по установлению других причастных лиц к данной коррупционной схеме из числа сотрудников РЦПН МЗ КР и ОВД.