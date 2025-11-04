МВД задержал директора госпиталя «Микрохирургия глаза» Алмазбека Исманкулова

Задержан директор госпиталя «Микрохирургия глаза» Алмазбек Исманкулов.



МВД расследует уголовное дело в отношении директора госпиталя «Микрохирургия глаза» Алмазбека Исманкулова и ряда должностных лиц КНУ имени Ж. Баласагына, Министерства здравоохранения и Министерства образования. Исманкулов задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 (коррупция) УК КР и заключен под стражу.



По информации МВД, дело возбуждено по факту коррупционных схем, связанных с незаконным получением и присвоением медицинского оборудования, поставленного в Кыргызстан в рамках иностранных технических кредитов.



В 1997 году КНУ для развития медицинского образования было создано ОсОО «Медицинский центр КГНУ «ИнтерГоспиталь», директором которого назначен А. Исманкулов.



В 1998 году между корейской компанией «Медисон Ко. ЛТД» и проректором КГНУ А. Исманкуловым был заключён контракт на поставку медицинского оборудования в КР.



Впоследствии, по коррупционной схеме, через фиктивное собрание учредителей «ИнтерГоспиталь» государственная доля университета была выведена в частную собственность.



В период 1999–2000 годов в страну поступило медицинское оборудование на общую сумму более 9 млн долларов. Однако, по разработанной Исманкуловым схеме, при содействии отдельных должностных лиц КГНУ, Минздрава, Минобразования и других ведомств, оборудование было незаконно распределено и передано в частные медицинские клиники, принадлежащие Исманкулову. При этом кредит, взятый на закупку указанного оборудования, до настоящего времени не погашен, и обязательства по его выплате, на основании решения суда, несёт государство. В пересчёте на 2025 год сумма долга составляет 31 млн долларов.



В настоящее время проводятся следствие по установлению всех лиц, причастных к данному факту.

Источник: АКИpress

