В России члены ОПГ терроризировали кыргызстанских трудовых мигрантов, - ГКНБ

В рамках реализации проводимой политики высшего руководства Кыргызской Республики по искоренению организованной преступности и демонтажа ее идеологии, ГКНБ КР задержаны члены ОПГ К.Н.К., С.Д.С., С.Б.Д. ранее привлеченные к уголовной ответственности по тяжким преступлениям.

В ходе следственно-оперативных мер установлено, что вышеуказанные лицазаручившись поддержкой приближенных лиц криминального авторитета Камчы Кольбаева, занимались вымогательством, шантажом и запугиванием в отношении граждан Кыргызской Республики, пребывающих в РФ на трудовой миграции.

По результатам проведенных мероприятий отмеченные лица задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ КР просит граждан пострадавших от действий указанных лиц, обращаться по телефонам: 0(3722) 5-60-49, 0995 01-22-10.