ГКНБ задержал бывшего руководителя аппарата Жайыльского райсуда

ГКНБ КР в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление коррупционных проявлений среди работников судебной системы, получены сведения в отношении противоправных действиях судьи и бывшего руководителя аппарата Жайылского районного суда «Д.А.К.».

Установлено, что в ноябре 2023 года указанные лица, действуя в сговоре вымогали денежные средства у гражданина «Ю.М.М.» - брата подсудимого «А.Д.М.», обещая за 10 тыс. долларов США оказать содействие в вынесении положительного судебного решения.

В ноябре 2023 года «Ю.М.М.» передал 480 тыс. сомов «Д.А.К.» в качестве части оговорённой суммы для положительного решения по делу «А.Д.М.». Однако, желаемый ими приговор не был вынесен и подсудимый был осужден.

По результатам оперативно-следственных мероприятий «А.Д.К.» задержан и водворен в СИЗО №21 ГСИН при КМ КР.