МВД прокомментировал видео об обысках у экс-депутата Атазова

В кыргызском сегменте сети Интернет распространилось видео, на котором запечатлены обыски, проводимые в доме бывшего депутата Жогорку Кенеша Шайлообека Атазова.



Министерство внутренних дел сообщает, что указанное видео не является актуальным. Данные кадры относятся к ранее проведённым следственным действиям, которые имели место в июне 2025 года, в рамках уголовного дела возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 (Финансирование организованных групп и преступных сообществ) УК.



В настоящее время никаких процессуальных действий в отношении Ш.Атазова не проводится.



По факту распространения устаревших материалов проводится проверка, направленная на установление источника публикации и причин распространения дезинформации, говорится в сообщении МВД.

Источник: АКИpress

