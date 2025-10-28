В Чуйской области задержана лжезнахарка

Задержана подозреваемая в мошенничестве, сообщили 28 октября в пресс-службе ГУВД Чуйской области.



Кыргызстанский блогер в Instagram обвинила жительницу города Токмок в том, что обманывает граждан: обещая лечение «в кыргызском национальном стиле», народная целительница брала деньги, а также оформляла на граждан кредиты и присваивала деньги.



По данному факту началась доследственная проверка, которая установила, что токмокчанка действительно брала у местных жителей деньги под различными предлогами.



Кроме этого, в милицию поступило заявление. По словам пострадавшей, с февраля по октябрь 2024 года она отдала этой знахарке 1 млн 500 тыс. сомов.



Данный факт был зарегистрирован по ст.209 («Мошенничество») УК КР.



Сотрудники милиции задержали подозреваемую М.Э., 1984 года рождения. Суд заключил ее под стражу.



В ОВД Токмока поступило еще два аналогичных заявлений. Правоохранительные органы не исключает, что есть и другие. В связи с чем милиция просит всех, кто владеет какой-либо информацией или пострадал от действий подозреваемой, сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (312) 60-73-63, 0 (701) 15-35-12.

Источник: АКИpress

