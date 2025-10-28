В Бишкеке раскрыт канал сбыта психотропных препаратов — задержана фармацевт

Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана совместно со следственной службой УВД Свердловского района Бишкека и департаментом лекарственных средств при Минздраве пресекла канал незаконного сбыта психотропных и сильнодействующих препаратов в столице.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в рамках возбужденного уголовного дела проведен ряд следственно-оперативных мероприятий в отношении фармацевта аптечной сети «Мир и Нур» по имени З.

Установлено, что гражданка К.З.Н., 1979 года рождения, на протяжении длительного времени занималась контрабандой и продажей психотропных средств на территории Бишкека.

8 октября во время контрольной закупки в крупном размере с использованием меченых купюр она поймана с поличным.

В ходе обыска у подозреваемой изъяты психотропное вещество «Л.», флаконы препарата «Т.» (относящегося к сильнодействующим веществам), а также нелицензионные лекарства контрабандного происхождения.

Департамент лекарственных средств наложил на женщину административный штраф. По решению Свердловского районного суда она помещена на два месяца в учреждение № 21.

Источник: 24.kg